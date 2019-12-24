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Рождество. Ник Кейв подарил поклонникам фильм-концерт: видео

Рождество. Ник Кейв подарил поклонникам фильм-концерт: видео - Фото
Ник Кейв (Фото: EPA)
24.12.2019, 22:37

Фильм показывали в кинотеатрах, но посмотреть выступление полностью стало возможно только сейчас

Знаменитый австралийский рок-музыкант Ник Кейв в качестве рождественского подарка для поклонников своего творчества опубликовал на YouTube фильм-концерт с выступления в Королевской опере Копенгагена в октябре 2018 года. Об этом Кейв сообщил в Twitter своей группы Nick Cave & The Bad Seeds.

Фильм Distant Sky ("Далекое небо") был срежиссирован Дэвидом Барнардом.

До сегодняшнего дня в сети были только фрагменты выступления и отдельные композиции. Фильм показывали в кинотеатрах, но посмотреть выступление полностью стало возможно только сейчас.

Фильм длится почти два с половиной часа.

Ник Кейв и The Bad Seeds в октябре выпустили 17-й студийный альбом - Ghosteen. По словам Кейва, пластинка завершила трилогию, начатую альбомами Push the Sky Away (2013) и Skeleton Tree (2016).

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