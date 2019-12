Рождество. Ник Кейв подарил поклонникам фильм-концерт: видео

Ник Кейв (Фото: EPA)

Знаменитый австралийский рок-музыкант Ник Кейв в качестве рождественского подарка для поклонников своего творчества опубликовал на YouTube фильм-концерт с выступления в Королевской опере Копенгагена в октябре 2018 года. Об этом Кейв сообщил в Twitter своей группы Nick Cave & The Bad Seeds.

Фильм Distant Sky ("Далекое небо") был срежиссирован Дэвидом Барнардом.

До сегодняшнего дня в сети были только фрагменты выступления и отдельные композиции. Фильм показывали в кинотеатрах, но посмотреть выступление полностью стало возможно только сейчас.

Фильм длится почти два с половиной часа.

Ник Кейв и The Bad Seeds в октябре выпустили 17-й студийный альбом - Ghosteen. По словам Кейва, пластинка завершила трилогию, начатую альбомами Push the Sky Away (2013) и Skeleton Tree (2016).

Читайте также: Журнал Rolling Stone назвал 50 лучших альбомов года