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10.06.2019, 17:26

Сегодня ночью земляне смогу увидеть Юпитер невооруженным глазом

Сегодня ночью земляне смогу увидеть Юпитер невооруженным глазом - Фото
Фото: pixabay.com

Солнце будет находиться на одной линии с Землей и Юпитером, который окажется в небе прямо напротив зеленой планеты

В ночь с 10 на 11 июня гиганта Солнечной системы Юпитер можно будет увидеть невооруженным глазом – планета будет как никогда близко к Земле, сообщает Euronews.

Такое положение планет известно в астрономии как противостояние: Солнце будет находиться на одной линии с Землей и Юпитером, который окажется в небе прямо напротив зеленой планеты.

Наименьшего расстояния от Земли (явление, известное как "великое противостояние") для жителей Западной Европы Юпитер достигнет около полуночи.

На ясном ночном небе планета будет третьим самым ярким объектом после Луны и Венеры. Для жителей Северного полушария появление "крупного" Юпитера на небе будет не столь впечатляющим: планета достигнет точки противостояния на высоте всего 15 градусов над уровнем моря, и наблюдателю понадобится ясный южный горизонт, чтобы увидеть ярко сияющую точку в небе.

14 мая в NASA сообщили, что Луна постепенно сжимается, и это может вызывать лунные землетрясения. 

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Теги: космос, юпитер
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