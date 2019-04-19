Сегодня земляне смогут наблюдать "розовую Луну"

Фото: ЕРА

Сегодня, 19 апреля, на небе взойдет так называемая "розовая Луна". Об этом сообщает канал CNN.

Отмечается, что полнолуние в этот раз будет ярче.

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Хотя название и предполагает розовый цвет, на самом деле у Луны будет оранжевый или красноватый оттенок, а "розовой" она стала благодаря корреным американцам, которые назвали ее в честь дикого цветка флокс.

Индейцы давали имена лунам в полнолуния, чтобы следить за графиком сбора урожая.

Красноватый или оранжевый оттенок Луна приобретает из-за тумана, пыли или пепла в атмосфере.

Следующее полнолуние – 18 мая, и это будет Цветочная Луна.

20 февраля над Землей взошла Суперлуна.