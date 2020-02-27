Старейшим в мире мужчиной признают 111-летнего британца: в чем его секрет

Боб Уейтон (Скриншот видео Sky News/Youtube)

111-летний Боб Уейтон – бывший учитель и инженер из города Альтон в графстве Хэмпшир будет признан старейшим в мире мужчиной. Об этом сообщает BBC.

"Я не очень доволен, потому что это означает, что кто-то умер, – сказал Уейтон, отвечая на вопрос, рад ли он своему достижению. – Я просто принимаю это как факт. Это не то, к чему я когда-либо стремился, чего хотел или над чем работал, это лишь один из фактов жизни".

Уейтон говорит, что ничего не сделал для того, чтобы дожить до такого возраста и называет себя счастливчиком.

Он сказал, что для него никогда не были важны деньги: "Я думаю, что чрезвычайно важен смех. Большая часть проблем в мире вызвана тем, что люди относятся к себе слишком серьезно".

Боб Уейтон разделяет звание старейшего британца с Джоан Хоккард из Пула, Дорсет - она и мистер Уейтон родились 29 марта 1908 года.

Уейтон работал учителем английского языка на Тайване и расшифровывал японские военные сообщения в Канаде во время Второй мировой войны. Затем он вернулся в Великобританию со своей супругой Агнес, на которой женился в Гонконге в 1937 году. Сейчас Уейтон проживает в собственной квартире в медицинском центре. У него два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

112-летний Читецу Ватанабе, который ранее был признан старейшим мужчиной в мире, умер 25 февраля.

Старейшая из ныне живущих женщин – японка Канэ Танака, ей более 117 лет. Официально признанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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