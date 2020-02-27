Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Старейшим в мире мужчиной признают 111-летнего британца: в чем его секрет

Старейшим в мире мужчиной признают 111-летнего британца: в чем его секрет - Фото
Боб Уейтон (Скриншот видео Sky News/Youtube)
27.02.2020, 20:42

После смерти 112-летнего Читецу Ватанабе самым долгоживущим мужчиной в мире будет признан гражданин Великобритании Боб Уейтон

111-летний Боб Уейтон – бывший учитель и инженер из города Альтон в графстве Хэмпшир будет признан старейшим в мире мужчиной. Об этом сообщает BBC.

"Я не очень доволен, потому что это означает, что кто-то умер, – сказал Уейтон, отвечая на вопрос, рад ли он своему достижению. – Я просто принимаю это как факт. Это не то, к чему я когда-либо стремился, чего хотел или над чем работал, это лишь один из фактов жизни".

Уейтон говорит, что ничего не сделал для того, чтобы дожить до такого возраста и называет себя счастливчиком.

Он сказал, что для него никогда не были важны деньги: "Я думаю, что чрезвычайно важен смех. Большая часть проблем в мире вызвана тем, что люди относятся к себе слишком серьезно".

Боб Уейтон разделяет звание старейшего британца с Джоан Хоккард из Пула, Дорсет - она и мистер Уейтон родились 29 марта 1908 года.

Уейтон работал учителем английского языка на Тайване и расшифровывал японские военные сообщения в Канаде во время Второй мировой войны. Затем он вернулся в Великобританию со своей супругой Агнес, на которой женился в Гонконге в 1937 году. Сейчас Уейтон проживает в собственной квартире в медицинском центре. У него два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков.

  • 112-летний Читецу Ватанабе, который ранее был признан старейшим мужчиной в мире, умер 25 февраля.
  • Старейшая из ныне живущих женщин – японка Канэ Танака, ей более 117 лет. Официально признанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Читайте также: Секрет долгой жизни, по словам самого старого мужчины в мире 112-летнего Читецу Ватанабе, это смех

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
Боб Уейтон рекорд долголетие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 