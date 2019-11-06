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Тарантино раскрыл судьбу героя Ди Каприо из "Однажды в Голливуде"

Тарантино раскрыл судьбу героя Ди Каприо из "Однажды в Голливуде" - Фото
Брэд Питт, Квентин Тарантино и Леонардо ДиКаприо (Фото: EPA)
06.11.2019, 21:22

По мнению режиссера, Рик Далтон вернулся бы на телевидение играть пожилых копов

Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что случилось с героем Леонардо Ди Каприо после финала фильма "Однажды в Голливуде". Об этом сообщает Кинопоиск со ссылкой на подкаст Маргарет Чо.

Отмечается, что Тарантино не задумывался над деталями развития карьеры Рика Далтона, но уверен, что Рик в любом случае должен был вновь оказаться на телевидении.

"Его карьера могла пойти в нескольких направлениях в зависимости от того, кого, во вашему мнению, он представляет, - говорит Тарантино. - В эту сторону ведет путь Джорджа Махариса, а Ти Хардина - вот в эту. Это сочетание нескольких карьер".

По словам Тарантино, в конце 1970-х и начале 1980-х многие крутые звезды сериалов 1950-х и 1960-х вернулись на телевидение в ролях пожилых копов, которые руководят молодыми копами и отправляют их на задания.

В качестве примеров подобного развития карьеры режиссер назвал Эрла Холлимана, Джека Келли и Вика Морроу.

"Я, определенно, вижу Рика Далтона в 1978 году среди этих парней", - добавил Тарантино.

"Однажды в Голливуде" - история актера Рика Далтона, бывшей звезды вестернов, который вместе с напарником и дублером Клиффом Бутом пытается выжить в новом незнакомом Голливуде.

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Однажды в Голливуде квентин тарантино Леонардо Ди Каприо
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