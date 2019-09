Брэд Питт: "Однажды в Голливуде" Тарантино может стать сериалом

Актер Брэд Питт подтвердил, что режиссер Квентин Тарантино обсуждал идею превратить фильм "Однажды в Голливуде" в мини-сериал. Об этом сообщает Movieweb со ссылкой на твит журналиста The New York Times Кайла Бучанена.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Тарантино сделать из "Однажды в Голливуде" сериал, Питт сказал: "Да, мы говорили об этом. Это довольно возбуждающая идея".

Режиссерская версия фильма длится 4 часа 20 минут, версия для проката - два с половиной часа. В нее не вошли многие сцены, которые было бы интересно увидеть фанатам, а отснятого материала вполне может хватить на то, чтобы смонтировать мини-сериал из нескольких эпизодов, сообщает Movieweb.

