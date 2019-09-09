Том Хэнкс доберется до Луны раньше NASA

Том Хэнкс (фото - ЕРА)

Спустя 25 лет после выхода культового фильма Рона Ховарда "Аполлон-13" актер Том Хэнкс, который сыграл в 1995 году главного героя Джеймса Лоуэлла, вернется в космос в роли вымышленного астронавта Майора Мэтта Мэйсона - это была популярная в 1960-х в США детская игрушка. Когда планируется выход на экраны, Variety пока не знает.

Благодаря фигуркам героического Майора Мэтта Мэйсона среди детей тех лет популяризовали лунную пилотируемую программу США "Аполлон".

Продюсировать картину будет Хэнкс вместе с небезызвестным в Голливуде Акивой Голдсманом. Снимать ее будет студия Paramount с помощью Mattel.

Фильм "Аполлон-13" - о неудачной миссии космического корабля с таким же названием. Он должен был стать третьим кораблем, который доставит астронавтов на Луну, но через два дня в космосе произошла авария.

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