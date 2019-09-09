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Том Хэнкс доберется до Луны раньше NASA

Том Хэнкс доберется до Луны раньше NASA - Фото
Том Хэнкс (фото - ЕРА)
09.09.2019, 10:35

Фантастический рассказ лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона о приключениях игрушечного астронавта-майора на Луне адаптируют для киноэкрана

Спустя 25 лет после выхода культового фильма Рона Ховарда "Аполлон-13" актер Том Хэнкс, который сыграл в 1995 году главного героя Джеймса Лоуэлла, вернется в космос в роли вымышленного астронавта Майора Мэтта Мэйсона - это была популярная в 1960-х в США детская игрушка. Когда планируется выход на экраны, Variety пока не знает.

Благодаря фигуркам героического Майора Мэтта Мэйсона среди детей тех лет популяризовали лунную пилотируемую программу США "Аполлон".

Продюсировать картину будет Хэнкс вместе с небезызвестным в Голливуде Акивой Голдсманом. Снимать ее будет студия Paramount с помощью Mattel.

Фильм "Аполлон-13" - о неудачной миссии космического корабля с таким же названием. Он должен был стать третьим кораблем, который доставит астронавтов на Луну, но через два дня в космосе произошла авария.

  • В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу. Это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс.
  • В последний раз человек был на Луне 19 декабря 1972 года.
  • Эксперт-историк назвал причины, почему СССР проиграл США в лунной гонке.

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