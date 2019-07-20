Трамп предложил премьеру Швеции лично поручиться за A$AP Rocky

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Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Швеции Стефану Левену и предложил лично поручиться за американского рэпера A$AP Rocky, которого арестовали в Стокгольме за драку на улице. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Трамп заверил премьера Швеции, что A$AP Rocky не будет скрываться от правосудия.

Как сообщают американские СМИ, Трамп вмешался в ситуацию по просьбе Канье Уэста.

Ранее сообщалось, что в освобождении из стокгольмской тюрьмы рэпера A$AP Rocky участвуют лично Трамп, госсекретарь Майк Помпео и советник Белого дома Джаред Кушнер.

A$AP Rocky задержали в Стокгольме за драку на улице.

Киевскому фестивалю Atlas Weekend пришлось искать замену рэперу, который должен был выступить на фестивале 13 июля.