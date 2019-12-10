Три топ-10 от Twitter. Самые обсуждаемые кинотемы года

Игра престолов (скриншот видео)

Twitter опубликовал списки самых обсуждаемых тем, связанных с кино, в 2019 году. Согласно представленным данным, пользователи чаще всего реагировали на последний сезон сериала "Игры престолов", фильм "Мстители: Финал" и актера Тома Холланда. Об этом сообщает Variety.



Самые обсуждаемые фильмы 2019 года в Twitter

1. "Мстители: Финал"

2. "История игрушек 4"

3. "Джокер"

4. "Человек-паук: Вдали от дома"

5. "Король Лев"

6. "Дитя погоды"

7. "Капитан Марвел"

8. "Оно 2"

9. "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

10. "Холодное сердце 2"

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Самые обсуждаемые сериалы 2019 года в Twitter

1. "Игра престолов"

2. "Очень странные дела"

3. "Симпсоны"

4. "Бумажный дом"

5. "Анатомия страсти"

6. "Остров любви" (британское реалити-шоу)

7. "Одиночество в сети"

8. "Гриффины"

9. "Ходячие мертвецы"

10. "Нарко"

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Самые обсуждаемые актеры 2019 года в Twitter

1. Том Холланд

2. Крис Эванс

3. Зендея

4. Роберт Дауни-мл.

5. Кэмерон Бойс

6. Киану Ривз

7. Крис Хемсворт

8. Канна Хасимото

9. Дженнифер Лопез

10. Марк Руффало

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