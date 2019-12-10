Три топ-10 от Twitter. Самые обсуждаемые кинотемы года

Twitter опубликовал списки самых обсуждаемых тем, связанных с кино, в 2019 году. Согласно представленным данным, пользователи чаще всего реагировали на последний сезон сериала "Игры престолов", фильм "Мстители: Финал" и актера Тома Холланда. Об этом сообщает Variety.
Самые обсуждаемые фильмы 2019 года в Twitter
1. "Мстители: Финал"
2. "История игрушек 4"
3. "Джокер"
4. "Человек-паук: Вдали от дома"
5. "Король Лев"
6. "Дитя погоды"
7. "Капитан Марвел"
8. "Оно 2"
9. "Звездные войны: Скайуокер. Восход"
10. "Холодное сердце 2"
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Самые обсуждаемые сериалы 2019 года в Twitter
1. "Игра престолов"
2. "Очень странные дела"
3. "Симпсоны"
4. "Бумажный дом"
5. "Анатомия страсти"
6. "Остров любви" (британское реалити-шоу)
7. "Одиночество в сети"
8. "Гриффины"
9. "Ходячие мертвецы"
10. "Нарко"
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Самые обсуждаемые актеры 2019 года в Twitter
1. Том Холланд
2. Крис Эванс
3. Зендея
4. Роберт Дауни-мл.
5. Кэмерон Бойс
6. Киану Ривз
7. Крис Хемсворт
8. Канна Хасимото
9. Дженнифер Лопез
10. Марк Руффало
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