"У Лукаса лучше". Ведущий актер раскритиковал "Последних джедаев"

Кадр из трейлера (Скриншот видео Star Wars/Youtube)

Исполнитель роли Финна в киноэпопее "Звездные войны" Джон Бойега не вполне доволен второй частью последней трилогии. В этом актер признался, общаясь с Hypebeast, передает ComingSoon.



Бойега заявил, что не согласен со многими решениями режиссера Райана Джонсона.

"Пробуждение силы", мне кажется, было началом чего-то цельного, – объясняет Бойега. – "Последние джедаи", честно говоря, показались мне ненадежными. Я не согласен со многим в этом фильме. Я часто говорил об этом Марку Хэммилу, и мы долго это обсуждали".

Бойега считает, что новая трилогия во многом уступает фильмам Джорджа Лукаса в раскрытии характеров главных героев.

"Мне кажется, в оригинальных "Звездных войнах" лучше чувствовались все три персонажа. Там, где на первый план выходила история Люка, а не Хана и Леи, между ними была сильная химия. Я не знаю, как быстро мы сможем добиться этой химии в девятом эпизоде. Но если получится, то будет круто. Даже после трех фильмов у меня есть чувство, что они не близки нам так, как Хан, Лея и Люк. Возможно, у нас есть шанс узнать их чуточку ближе", – рассуждает актер.

Фильм "Последние джедаи" вышел в 2017 году и был неоднозначно принят аудиторией. Зрительский рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил всего 41%, а критики напротив – одобрили картину Джонсона (91% положительных рецензий).

Девятый эпизод "Звездных войн" выйдет в прокат 19 декабря.

В конце ноября стало известно, что по вине Бойега сценарий девятого эпизода "Звездных войн" едва не распространился в интернете. Режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс рассказал, что сотрудник Disney случайно обнаружил копию сценария на eBay.

Читайте также: "Звездные войны". Космолет для фильма разработали в Porsche: фото