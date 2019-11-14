У Тарантино "писательская горячка": что будет с десятым фильмом

Квентин Тарантино (Фото: EPA)

Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино в ответ на вопрос о начале работы над своим десятым фильмом сообщил о планах следующие несколько месяцев. Кинематографист рассказал об этом на мероприятии, организованном BAFTA в Лондоне, передает Variety.

По словам Тарантино, он планирует закончить писать книгу, сделать пьесу, поработать над сериалом, и только потом попробует понять, каким станет его десятый фильм.

Не вдаваясь в подробности, Тарантино сказал, что между завершением написания "Однажды в Голливуде" и съемками этого фильма был разрыв - очень плодотворный период с точки зрения новых работ.

"Обычно, когда я заканчиваю сценарий, мы почти сразу приступаем к производству фильма, - сказал Тарантино. - Когда я закончил "Голливуд", я не был готов начать. Одна из причин - в тот момент я был сильно увлечен писательской работой".

Поэтому, закончив сценарий "Однажды в Голливуде", Тарантино сразу принялся за написание пьесы. Когда закончил ее - написал сериал из пяти эпизодов.

"Сейчас я пишу книгу и надеюсь, что через три месяца я закончу. Так что идея будет, надеюсь, к марту, может быть, я закончу с книгой - а потом, теоретически, возможно, я сделаю пьесу, а затем теоретически я сделаю телешоу, а затем к тому моменту я буду думать, может быть, что я сделаю для десятого фильма", - заявил режиссер.

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