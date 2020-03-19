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Ученые объяснили, можно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса

Ученые объяснили, можно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса - Фото
Фото: depositphotos.com
19.03.2020, 14:40

Эксперты рассказали, безопасно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса

Ученые заявляют, что новый коронавирус не передается половым путем, однако они советуют воздержаться от поиска половых партнеров в это время. Об этом сообщает The Guardian.

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"Нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться через вагинальный или анальный секс. Тем не менее, поцелуи являются очень распространенной практикой во время полового акта, и вирус может передаваться через слюну", - говорит профессор и лечащий врач Джессика Джастман.

Доктор Джессика Маркус советует воздержаться от поиска новых партнеров в это время и говорит, что если вы живете с постоянным сексуальным партнером и у вас нет каких-либо симптомов заболевания/не было контакта с зараженным, то "секс может стать отличным способом повеселиться, поддерживать отношения и снять стресс в это потенциально беспокойное время".

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Доктор Карлос Родригес-Диас советует тем, кто не оказался в изоляции со своим постоянным партнером, использовать "другие формы выражения чувственности": СМС, видеозвонки, эротическую литературу и мастурбацию. Родригес-Диас советует "использовать эти пару неделю, чтобы направить свою энергию, исследовать себя и подумать о том, что вы ищете".

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Владислав Сердюк
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