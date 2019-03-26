В Германии запустят пассажирские автобусы-беспилотники

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Администрация немецкого города Монгайм-на-Рейне в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия планирует с осени 2019 года запустить в эксплуатацию маршрут общественного транспорта с самоуправляемыми автобусами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бургомистр Даниэль Циммерманн заявил, что автобусы будут курсировать между старым городом и главным вокзалом. Протяженность маршрута составит около двух километров, и он, по замыслу администрации города, должен стать вспомогательным звеном в работе классических автобусных маршрутов.

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Самоуправляемые автобусы рассчитаны максимум на 11 пассажиров. Благодаря небольшому размеру, им будет легче передвигаться по узким улицам старой части Монгайма.

Четырехметровые електроавтобусы полностью автоматизированны, но в салоне будет находиться оператор транспорта, который сможет нажать специальную кнопку в случае чрезвычайной ситуации.

Стоимость проекта составляет 2,1 миллиона евро, 90 процентов из которых профинансирует федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Весной и летом этого года в городе должно пройти тестирование нового транспорта.

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