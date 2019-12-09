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В GSC раскрыли детали о S.T.A.L.K.E.R. 2

В GSC раскрыли детали о S.T.A.L.K.E.R. 2 - Фото
Stalker
09.12.2019, 09:50

В игре не будет лут-боксов и режима "королевская битва"

На конференции Games Gathering-2019 компания GSC Game World посвятила стенд новому проекту S.T.A.L.K.E.R. 2, а также раскрыла немного деталей о будущей игре. Об этом сообщает AIN.ua

"Мы вдохновляемся оригинальной трилогией. Не могу пока говорить о том, какой это будет жанр, будет ли в игре онлайн-составляющая или нет, но оригинальная трилогия — хороший ориентир", - рассказал PR-менеджер компании Захар Бочаров.

В игре не будет лут-боксов и режима "королевская битва".

Игра точно выйдет на ПК. Команда разрабатывает ее своими силами и слухи о коллаборации - неправда.

  • В мае 2018 года стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. получит продолжение, также был назван год релиза.
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gsc game world S.T.A.L.K.E.R. 2 Games Gathering-2019
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