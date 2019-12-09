В GSC раскрыли детали о S.T.A.L.K.E.R. 2

Stalker

На конференции Games Gathering-2019 компания GSC Game World посвятила стенд новому проекту S.T.A.L.K.E.R. 2, а также раскрыла немного деталей о будущей игре. Об этом сообщает AIN.ua.

"Мы вдохновляемся оригинальной трилогией. Не могу пока говорить о том, какой это будет жанр, будет ли в игре онлайн-составляющая или нет, но оригинальная трилогия — хороший ориентир", - рассказал PR-менеджер компании Захар Бочаров.

В игре не будет лут-боксов и режима "королевская битва".

Игра точно выйдет на ПК. Команда разрабатывает ее своими силами и слухи о коллаборации - неправда.