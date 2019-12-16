В Китае обнаружился собственный "сфинкс": фото

Фото: CGTN

На востоке Китая обнаружили скалу оригинальной формы, похожую на египетского сфинкса. Об этом сообщает CGTN.

Туристы уже ринулись в предместья города Цзинань провинции Шаньдун, где расположена находка.

По словам экспертов, скала состоит из трех различных камней и ее возраст может составлять 2,5 миллиарда лет.

"Черты лица" формировались в течение миллиардов лет в результате воздействия ветра. "Лицо" можно увидеть только с одной стороны скалы.

4 декабря сообщалось, что американские ученые при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи древнеегипетских мумиях татуировки

11 декабря стало известно, что на дне Ионического моря вблизи греческого острова Кефалиния археологи при помощи гидролокатора обнаружили следы кораблекрушения , которое произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

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