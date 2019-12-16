В Китае обнаружился собственный "сфинкс": фото

На востоке Китая обнаружили скалу оригинальной формы, похожую на египетского сфинкса. Об этом сообщает CGTN.
Туристы уже ринулись в предместья города Цзинань провинции Шаньдун, где расположена находка.
По словам экспертов, скала состоит из трех различных камней и ее возраст может составлять 2,5 миллиарда лет.
"Черты лица" формировались в течение миллиардов лет в результате воздействия ветра. "Лицо" можно увидеть только с одной стороны скалы.
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