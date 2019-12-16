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В Китае обнаружился собственный "сфинкс": фото

В Китае обнаружился собственный "сфинкс": фото - Фото
Фото: CGTN
16.12.2019, 18:52

Туристы уже ринулись в предместья города Цзинань провинции Шаньдун

На востоке Китая обнаружили скалу оригинальной формы, похожую на египетского сфинкса. Об этом сообщает CGTN.

Туристы уже ринулись в предместья города Цзинань провинции Шаньдун, где расположена находка.

По словам экспертов, скала состоит из трех различных камней и ее возраст может составлять 2,5 миллиарда лет.

"Черты лица" формировались в течение миллиардов лет в результате воздействия ветра. "Лицо" можно увидеть только с одной стороны скалы.

  • 4 декабря сообщалось, что американские ученые при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи древнеегипетских мумиях татуировки.
  • 11 декабря стало известно, что на дне Ионического моря вблизи греческого острова Кефалиния археологи при помощи гидролокатора обнаружили следы кораблекрушения, которое произошло между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

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