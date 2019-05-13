В Лондоне наградили лучшие сериалы и актеров: список победителей

В Лондоне в Royal Festival Hall лучшим сериалам и актерам вручили премии Bafta TV Awards 2019. Церемония прошла вечером 12 мая, сообщает BBC.
Премия - британский аналог Эмми в США, вручается с 1955 года. Награду ежегодно вручает Британская академия кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.
Сериал ВВС "Убивая Еву" ("Killing Eve") завоевал несколько наград - Лучший драматический сериал, Лучшая актриса (Джоди Комер).
Лучшим актером в этом году был признан Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в драме "Патрик Мелроуз" ("Patrick Melrose"), который также был названа Лучшим мини-сериалом.
Далее – полный список победителей:
Лучший драматический сериал – "Убивая Еву".
Лучшая мужская роль - Бенедикт Камбербэтч, "Патрик Мелроуз".
Лучшая женская роль - Джоди Комер, "Убивая Еву".
Лучший актер второго плана - Бен Уишоу, "Очень английский скандал".
Лучшая актриса второго плана – Фиона Шоу, "Убивая Еву".
Лучший мини-сериал – "Патрик Мелроуз".
Лучшая мыльная опера и продолжительная драма – "Жители Ист-Энда".
Лучший международный сериал – "Наследники".
Номинация Must-See – "Телохранитель".
2 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2019.
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