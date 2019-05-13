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13.05.2019, 11:58

В Лондоне наградили лучшие сериалы и актеров: список победителей

В Лондоне наградили лучшие сериалы и актеров: список победителей - Фото
Бенедикт Камбербэтч (фото - ЕРА)

Бенедикту Камбербэтчу вручили британскую премию Bafta за роль в драме "Патрик Мелроуз"

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В Лондоне в Royal Festival Hall лучшим сериалам и актерам вручили премии Bafta TV Awards 2019. Церемония прошла вечером 12 мая, сообщает BBC.

Премия - британский аналог Эмми в США, вручается с 1955 года. Награду ежегодно вручает Британская академия кино и телевизионных искусств за достижения в области телевидения.

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Сериал ВВС "Убивая Еву" ("Killing Eve") завоевал несколько наград - Лучший драматический сериал, Лучшая актриса (Джоди Комер).

Лучшим актером в этом году был признан Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в драме "Патрик Мелроуз" ("Patrick Melrose"), который также был названа Лучшим мини-сериалом.

Далее – полный список победителей:

Лучший драматический сериал – "Убивая Еву".

Лучшая мужская роль - Бенедикт Камбербэтч, "Патрик Мелроуз".

Лучшая женская роль - Джоди Комер, "Убивая Еву".

Лучший актер второго плана - Бен Уишоу, "Очень английский скандал".

Лучшая актриса второго плана – Фиона Шоу, "Убивая Еву".

Лучший мини-сериал – "Патрик Мелроуз".

Лучшая мыльная опера и продолжительная драма – "Жители Ист-Энда".

Лучший международный сериал – "Наследники".

Номинация Must-See – "Телохранитель".

2 мая в Лас-Вегасе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2019. 

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Теги: премия, сериалы, bafta
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