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20.06.2019, 09:22

В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"

В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов" - Фото
Игра престолов (скриншот видео)

В фильме покажут, что происходило за 2000 лет до событий сериала

В Северной Ирландии начали снимать приквел культового фентези-сериала "Игра престолов". Об этом сообщает издание Belfast Telegraph.

Главную роль в проекте сыграет номинированная на Оскар Наоми Уоттс, также там снимутся игравший в "Докторе Кто" Джон Симм и Миранда Ричардсон, снимавшаяся в "Гарри Поттере".

Ранее Джордж Мартин, создатель цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал, рассказал, когда ждать следующую книгу. Он добавил, что продолжение романа будет не таким, как в сериале. 

Смотрите также: Кино. Как актеры "Игры престолов" узнали судьбу персонажей: видео

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Теги: сериал, Игра престолов, приквел
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