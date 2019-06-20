В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"

Игра престолов (скриншот видео)

В Северной Ирландии начали снимать приквел культового фентези-сериала "Игра престолов". Об этом сообщает издание Belfast Telegraph.

Главную роль в проекте сыграет номинированная на Оскар Наоми Уоттс, также там снимутся игравший в "Докторе Кто" Джон Симм и Миранда Ричардсон, снимавшаяся в "Гарри Поттере".

Ранее Джордж Мартин, создатель цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому сняли сериал, рассказал, когда ждать следующую книгу. Он добавил, что продолжение романа будет не таким, как в сериале.

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