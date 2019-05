В США миллиардер оплатил учебу в колледже почти 400 студентов

В Атланте (США) миллиардер Роберт Смит объявил во время своего выступления, что оплатит долг по студенческому кредиту всему выпускному классу исторически темнокожего колледжа Морхауз, сообщает CNN.

"От имени восьми поколений моей семьи, которые были в этой стране, мы добавим "немного топлива в ваш автобус", - сказал он.

Кроме того, его семья создаст гранты, которые помогут гасить студенческие займы.

"When Dr. King said that the 'arc of the moral universe bends toward justice," he wasn't saying it bends on its own accord. It bends because we choose to put our shoulders into it together and push." – Robert F. Smith