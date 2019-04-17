В Таиланде рабочие нефтяной платформы спасли из моря собаку: фото

Фото: ЕРА

Рабочие на нефтяной платформе в 220 км от побережья Таиланда обнаружили собаку, сообщает CNN.

Обессиленный и замерзший пес был найден рядом с буровой установкой.

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"Его глаза были такими грустными. Он просто продолжал смотреть, будто хотел сказать: " Пожалуйста, помогите мне", - рассказал работник буровой установки Витисак Пайалау.

Мужчины обвязали собаку веревкой и вытащили из воды. После - выкупали, дали воды и электролитный напиток.

"Пес выглядел чрезвычайно истощенным и мало двигался". – добавил Пайалау.

Собаку вернули на материк и передали благотворительной организации Watchdog Thailand.

Фото: ЕРА