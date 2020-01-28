В Турции нашли самую древнюю мозаику в мире: фото

Мозаика в городе хеттов (Фото: Anacleto D'Agostino / Usaklı Hoyuk Archaeological Project)

В Турции нашли мозаику, которая на сегодняшний день представляет собой самый древний в мире артефакт такого рода. Об этом сообщает Ancient Origins.

Мозаика представляет из себя тротуарный настил из цветных камней. Находку сделали во время раскопок примерно в 19 км к северу от города Йозгата в центральной Турции.

По мнению ученых, на этом месте располагался древний город хеттов, существовавший примерно с XXI по XVI век до н.э.

В 2018 году там обнаружили большое здание с террасой, относящееся к позднему бронзовому веку и, по мнению исследователей, служившее храмом бога бури. Рядом с этим зданием располагается внутренний двор, в котором находится мозаика. Площадка, на которой расположены цветные камни, представляет собой прямоугольник семь на три метра.

Археологи обнаружили около трех тысяч камней неправильной формы. Более поздние мозаики выполнены из гладких и мелких камней, но ученые считают, что поверхность найденной ими мозаики могла быть сделана неровной намеренно, чтобы на ней не скапливалась скользкая грязь.

Мозаика разделена на три отдельные области, каждая из которых содержит несколько треугольников. Исследователи полагают, что она была частью единой композиции с храмом.

Сообщается, что эта находка – "первое свидетельство полихромного мозаичного пола с четким рисунком".

Ранее самой древней мозаикой считалась мозаика, найденная в южной Анатолии и датированная IX веком до нашей эры.

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