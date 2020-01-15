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"Властелин колец". Amazon назвал имена актеров сериала: список

"Властелин колец". Amazon назвал имена актеров сериала: список - Фото
Фрагмент карты Средиземья (Иллюстрация: twitter.com/LOTRonPrime)
15.01.2020, 19:37

Дата премьеры сериала по произведениям Толкина пока не сообщается

Стали известны имена 15-ти актеров, которые будут заняты в сериале по мотивам культовой трилогии "Властелин колец". Список опубликован на странице нового проекта в Twitter.

В списке актеры: Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит.

О дате релиза пока не сообщается, но сериал уже продлен на второй сезон. 

Первые два эпизода поставит Хуан Антонио Байона, после чего съемки будут приостановлены на 4-5 месяцев. В это время шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн напишут сценарий второго сезона.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала с общим бюджетом в $1 млрд. В первом сезоне будет около 20 серий. Съемки пройдут в Новой Зеландии.

Подробности сюжета сериала неизвестны. Действие "Властелина колец" развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий, на основе которых снял трилогию Питер Джексон.

В то время в Средиземье появилось и исчезло государство Нуменор, шли постоянные войны между эльфами и Сауроном, было создано Кольцо Всевластья.

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Властелин колец сериал
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