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Возможно, Дюрер. В Вене обнаружена неизвестная фреска: фото

Возможно, Дюрер. В Вене обнаружена неизвестная фреска: фото - Фото
Рисунок на соборе в Вене, который мог нарисовать Дюрер (Фото: APA/BDA/Irene Dworak)
15.11.2019, 21:29

На стене собора святого Стефана случайно обнаружили рисунок начала XVI века

В венском соборе святого Стефана (Штефансдом) - случайно обнаружили рисунок на стене, который может оказаться работой великого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Федеральное ведомство по охране памятников (BDA) Австрии провело специальную научную конференцию для обсуждения этого предположения, передает Укринформ.

"По качеству - похоже на Дюрера", - заявил директор BDA Бернд Ойлер-Ролле.

Рисунок, датированный началом XVI века, был обнаружен во время реставрационных работ на готических епископских воротах в северной части собора.

Доказательств, что эта работа принадлежит Дюреру, пока нет. Записей о том, что художник когда-либо бывал в Вене, не обнаружено.

Тем не менее, гипотезу о возможной принадлежности рисунка Дюреру исследует целая команда ученых.

Отмечается, что некоторые эксперты по Дюреру уже заявили, что выявленные на очищенных алтарных крыльях изображения святых Екатерины и Маргариты действительно могут принадлежать этому известному художнику. Остается выяснить, когда именно Дюрер был в Вене.

  • В июле амстердамский музей Рейксмюсеум начал крупнейшую реставрацию знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор" - и приглашает всех желающих наблюдать за ней вживую. Шедевр, созданный в 1642 году, разместили в специально разработанной стеклянной камере, чтобы поклонники искусства во всем мире могли следить за реставрационными работами онлайн.

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художник Альбрехт Дюрер вена
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