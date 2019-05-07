Звезда "Мстителей" спустя 20 лет удивил одноклассников: фото

Крис Эванс (фото - EPA)

Американский киноактер Крис Эванс, который известен по роли Капитана Америка в супергеройских фильмах по комиксам Marvel, удивил своих одноклассников, заглянув на вечеринку спустя 20 лет после выпуска. Об этом сообщает Boston.com.

Эванс приехал в свой родной город Садбери в штате Массачусетс (США). Встреча выпускников школы Линкольна-Садбери состоялась в субботу, 4 мая, в местном ресторане Conrad.

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"Многие хотели сфотографироваться с ним", - сказала Донна Скотт, одна из менеджеров ресторана."Все были очень рады, что он был там", - добавила женщина.

Фото: Instagram

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