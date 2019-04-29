Звезда "Зачарованных" снимется в перезапуске "Беверли-Хиллз"

Постер к сериалу

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Догерти снимется в перезапуске последнего. Об этом она сообщила в своем Instagram, опубликовав кадр из сериала.

"Да, это официально (участие в съемках – ред.). Реальный вопрос заключается теперь в том ... будем ли мы прокачивать эти наряды (одежда на фото из 90-х – ред.)", - написала она.

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В декабре прошлого года стало известно, что CBS TV Studios собирается перезапустить сериал "Беверли-Хиллз".

Ранее свое участие в съемках подтвердили Джейсон Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Ян Зиринг (Стив), Габриэль Картерис (Андреа), Брайан Остин Грин (Дэвид) и Тори Спеллинг (Донна).

28 февраля в сети опубликовали тизер нового сериала.