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"Звездные войны". Студия Lucasfilm начала работу над фильмом о планете ситхов

"Звездные войны". Студия Lucasfilm начала работу над фильмом о планете ситхов - Фото
Планета Эксигол (Кадр из трейлера в фильму Скайуокер. Восход)
23.02.2020, 16:36

О новом проекте вселенной Звездных войн пока наверняка известно лишь то, что речь идет о полнометражном фильме

Студия Lucasfilm начала работу над новым фильмом франшизы "Звездные войны". Об этом сообщает Deadline.

К проекту уже приписаны режиссер Джастин Диллард ("Ловкость") и сценарист Мэтт Оуэнс ("Люк Кейдж").

Пока точно известно лишь то, что речь идет о полнометражном фильме. По источникам Deadline, речь пойдет о тайной планете ситхов Эксигол, на которой в фильме "Скайуокер. Восход" скрывался император Палпатин.

В данным момент нет информации о том, разрабатывается ли фильм для проката или будет выпущен на стрим-сервисе Disney+.

Отмечается, что в последние годы студия Lucasfilm начала несколько проектов по вселенной Звездных войн, некоторые из которых уже были заморожены.

  • В 2019 году глава Disney Боб Айгер говорил, что они намерены временно приостановить выпуск полнометражных "Звездных войн", поскольку "Хан Соло" и "Скайуокер. Восход" показали посредственный результат в прокате.
  • В то же время "Мандалорец", вышедший на Disney+ в ноябре 2019 года, оказался очень популярным. По словам Айгера, в ближайшее время студия намерена сосредоточиться на телевизионных проектах.

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Медведева Наталия
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