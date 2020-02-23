"Звездные войны". Студия Lucasfilm начала работу над фильмом о планете ситхов

Студия Lucasfilm начала работу над новым фильмом франшизы "Звездные войны". Об этом сообщает Deadline.
К проекту уже приписаны режиссер Джастин Диллард ("Ловкость") и сценарист Мэтт Оуэнс ("Люк Кейдж").
Пока точно известно лишь то, что речь идет о полнометражном фильме. По источникам Deadline, речь пойдет о тайной планете ситхов Эксигол, на которой в фильме "Скайуокер. Восход" скрывался император Палпатин.
В данным момент нет информации о том, разрабатывается ли фильм для проката или будет выпущен на стрим-сервисе Disney+.
Отмечается, что в последние годы студия Lucasfilm начала несколько проектов по вселенной Звездных войн, некоторые из которых уже были заморожены.
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