Кино. HBO показал кадры тревожной серии "Игры престолов": фото

Телеканал HBO представил кадры пятого, предпоследнего эпизода финального сезона культового сериала "Игра престолов". Фотографии опубликованы на сайте IGN.

Ранее вышел тизер пятой серии, в котором нет диалогов и практически отсутствуют какие-либо действия. Взгляды героев направлены вдаль - кто-то смотрит задумчиво, а кто-то - тревожно. В ролике показан фрагмент подготовки войск к битве. На некоторых кадрах, в частности, можно увидеть королеву Серсею Ланистер, Тириона Ланистера и Эурона Грейджоя.

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Выход пятой серии запланирован на 12 мая. Эпизод будет длиться 1 час 20 минуты.

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Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее был опубликован полный список погибших персонажей во время битвы с Королем Ночи в третьей серии (осторожно, спойлер!).