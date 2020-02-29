Берлинале. Фильм, который снимали в Харькове получил серебряного льва - видео

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Жюри Берлинского кинофестиваля наградили фильм Ильи Хржановского "Дау. Наташа". Его снимали на улицах Харькова

Фильм "Дау.Наташа", съемки которого проходили в Харькове, получил серебряного льва Берлинского кинофестиваля Берлинале-2020. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Картина победила в номинации "За выдающийся художественный вклад". Так жюри оценили работу немецкого оператора Юргена Юргеса. Над картиной с 2008 года трудились четыре страны: Украина, Германия, Великобритания и РФ.

Главный приз, золотого льва, получил иранский фильм "Sheytan vojud nadarad" ("Зла нет"). В нем поднимается аспект смертной казни при авторитарном режиме. 

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Видео - The Upcoming/YouTube

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Теги: берлинале, Berlinale, дау.наташа, дау, лев ландау, Юрген Юргес, зла нет, серебряный лев, илья хржановский
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