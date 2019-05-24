Бобу Дилану - 78 лет. Вот подборка его лучших песен: видео

Американскому музыканту Бобу Дилану сегодня исполняется 78 лет.

Значительная часть его хитов была написана в 1960-х.

В 1998-м авторитетный американский журнал Time включил его в список "100" – "Герои и кумиры XX века" (в этот список попали также такие деятели науки, политики или искусства, как Билл Гейтс, Альберт Эйнштейн, Нельсон Мендела, Опра Уифри и другие).

Журнал Rolling Stone, в свою очередь, присудил Дилану 1-е место в своем списке "100 величайших авторов песен всех времен".

Кроме музыки он занимается также живописью, еще Дилан писатель и киноактер.

На протяжении всей своей карьеры Дилан был удостоен множества престижных наград: двенадцать премий Грэмми, один Оскар и один Золотой глобус. Помимо этого, он был включен в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и Зал славы авторов песен Нэшвилл.

В 2008-м году Дилан был удостоен Пулитцеровской премии. В том же году он написал книгу для детей под названием "Вечно молодой". В 2017-м Дилан получил Нобелевскую премию по литературе.

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