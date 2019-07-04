Музыка. Любовь и разбойники: группа "ВВ" представила клип - видео

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Олег Скрипка назвал песню "А-я-я-й" романтичным опасно-трагическим триллером

Группа "Вопли Видоплясова" представила видеоклип на композицию "А-я-я-й". Ролик опубликован на странице группы в Youtube.

Сообщается, что песня "А-я-я-й" была написано, когда музыканты "ВВ" жили и работали во Франции.

"А-я-я-й" - это романтичный опасно-трагический триллер, настоящая кровавая история с нападением разбойников, - рассказал Олег Скрипка. - В ней я предстану как героем, так и антигероем". 

От отметил, что при создании клипа авторы придерживались ретро-эстетики, а сюжет не имеет привязки к времени. 

Режиссерами клипа стали клипмейкер Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

3 июля сообщалось, что британская группа Massive Attack выпустила оригинальный релиз кавер-версии песни российской группы Гражданская оборона "Все идет по плану (Everything Is Going According To Plan)" – на рентгеновском снимке. Отмечается, что релиз задуман скорее как арт-объект, так как трек исчезнет с носителя после 10-15 прослушиваний.

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Теги: музыка, видеоклип, Олег Скрипка
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