Музыка. Любовь и разбойники: группа "ВВ" представила клип - видео

Группа "Вопли Видоплясова" представила видеоклип на композицию "А-я-я-й". Ролик опубликован на странице группы в Youtube.

Сообщается, что песня "А-я-я-й" была написано, когда музыканты "ВВ" жили и работали во Франции.

"А-я-я-й" - это романтичный опасно-трагический триллер, настоящая кровавая история с нападением разбойников, - рассказал Олег Скрипка. - В ней я предстану как героем, так и антигероем".

От отметил, что при создании клипа авторы придерживались ретро-эстетики, а сюжет не имеет привязки к времени.

Режиссерами клипа стали клипмейкер Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

