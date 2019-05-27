Евровидение. БДСМ-группа сняла клип с певцом из Палестины: видео

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Финал конкурса Евровидение-2019 проходил в Израиле, у которого с Палестиной военный конфликт

Участники Евровидения-2019, группа Hatari, которая выступала от Исландии в провокационном стиле БДСМ, записала клип с музыкантом Башаром Мурадом - сторонником независимости Палестины. Видео опубликовано на канале в YouTube.

Клип снимали в апреле 2019 года в пустыне недалеко от израильского Тель-Авива. На видео они поют на исландском и арабском языках, демонстрируя при этом флаги непризнанного государства.

Hatari запомнились тем, что в прямом эфире во время объявления баллов держали в руках палестинский флаг. Мурад живет в Восточном Иерусалиме и известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Европейский вещательный союз (EBU) осудил действия исландских участников и сказал о возможном наказании для страны. В EBU напомнили, что у Евровидения нет политического подтекста.

Украина в этом году не участвовала. Победил представитель Нидерландов.

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Теги: Израиль, Исландия, Палестина, клип, евровидение, БДСМ, музыка, Башар Мурад, Hatari
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