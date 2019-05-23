Организаторы пересчитали итоги Евровидения-2019: произошла ошибка

Дункан Лоренс (фото - Twitter Евровидения)

Организаторы Евровидения-2019, финал которого проходил в этом году в Израиле без участия Украины, пересчитали результаты участников конкурса. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

"ЕВС может подтвердить, что по итогам стандартных процедур оценки мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был показан неверный результат", - сказано в заявлении.

Пересчет не повлиял на итоги первой тройки лидеров конкурса, но их баллы были откорректированы. У победителя из Нидерландов Дункана Лоуренса теперь 498 баллов вместо 492, на втором месте участник от Италии Mahmood с 472 баллами (ранее - 465), на третьем - россиянин Сергей Лазарев с 370 баллами (ранее у него было 369).

Есть и другие изменения: Швеция (334 балла) переместилась с шестого на пятое место, обогнав Норвегию (331 балл); Северная Македония (305 баллов) теперь на седьмом месте, подвинув на восьмое Азербайджан (302 балла). Беларусь (31 балл) поднялась на 24 место, Германия (24 балла) теперь на 25-м.