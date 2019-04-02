HBO показал новый тизер финального сезона "Игры престолов": видео

Телеканал HBO опубликовал новый тизер финального сезона сериала "Игра престолов" под названием "Последствия".

В отличие от предыдущих тизеров, в этом нет ни одного из героев сериала. Зато он показывает разрушенный Винтерфелл и брошенный во дворе меч Джона Сноу.

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Ранее сегодня HBO уже показывал еще одно новое промо. Тизер называется "Выживание".

40-секундное видео состоит из ранее показанных кадров и моментов, которое поклонники увидят на телеэкранах впервые.

Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.