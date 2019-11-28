"Истфакт" от Вятровича. Крымская операция армии УНР: видео

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Речь идет о блестящей операции украинского войска под командованием полковника армии УНР Петра Болбочана

Очередной выпуск проекта "Истфакт" от Владимира Вятровича посвящен Крымской операции украинской армии в апреле 1918 года. Эпизод опубликован на Youtube-канале Института нацпамяти.

Речь идет о блестящей операции украинского войска под командованием полковника армии УНР Петра Болбочана, который за один день взял надежно укрепленный Сиваш и через два дня пришел в Симферополь.

В описании к видео говорится: "Почему же Болбочану пришлось покинуть Крым? Что вообще происходило в то время в Украине и почему это нельзя называть гражданской войной, как пытались нас убедить советские учебники? И какие последствия в истории Украины имела "Крымская операция" Болбочана? Обо всем этом коротко, понятно и доступно рассказывает историк Владимир Вятрович в очередном выпуске программы "ИстФакт".

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Теги: Владимир Вятрович, ИстФакт
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