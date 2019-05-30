Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьера фильма "Толока" запланирована на 2020 год

В Украине завершили производство фильма-притчи Михаила Ильенко "Толока", который создан по мотивам баллады писателя Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості". Об этом говорится в Facebook Госкино.

Ироничная картина находится на грани трагедии и комедии. Сюжет охватывает 400 лет истории Украины и рассказывает о 14 важных ее фрагментах.

Главные роли исполнили Мирослав Гай, Иванна Ильенко, Дмитрий Рыбалевский, Василий Кухарский, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Константин Войтенко, Сергей Романюк, Олег Примогенов и другие.

Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.

Премьера картины запланирована на 2020 год. Трейлер был опубликован еще в июне 2013-го. Съемки длились с февраля того же года до февраля 2018-го.

Смотрите также: Вышел первый тизер биографического фильма о Лесе Украинке: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, фильм, тарас шевченко, Толока, баллада
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Порошенко вступил в свою партию: видео
Порошенко вступил в свою партию: видео
Американцы показали первое летающее на водороде такси: видео
Американцы показали первое летающее на водороде такси: видео
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Мнение Чем живет книга в Украине? 10 выводов по мотивам Арсенала
Развод по-донецки. Основатели ИСД судятся в Лондоне за $1 млрд
Люди Развод по-донецки. Основатели ИСД судятся в Лондоне за $1 млрд
Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Экономика Тарута, Гайдук и Мкртчан судятся в Лондоне за российские миллиарды
Популярное
фото/видео
Femen провели массовую акцию протеста у Лувра: фото, видео. 18+
Femen провели массовую акцию протеста у Лувра: фото, видео. 18+
Как Рада провалила отставку Гройсмана и как он отреагировал: фото
Как Рада провалила отставку Гройсмана и как он отреагировал: фото 15:01
Порошенко вступил в свою партию: видео
Порошенко вступил в свою партию: видео 14:49
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info
Люди нардепа Деркача получили 42 га заповедной земли: Bihus.Info 13:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 