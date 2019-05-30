В Украине завершили производство фильма-притчи Михаила Ильенко "Толока", который создан по мотивам баллады писателя Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості". Об этом говорится в Facebook Госкино.

Ироничная картина находится на грани трагедии и комедии. Сюжет охватывает 400 лет истории Украины и рассказывает о 14 важных ее фрагментах.

Главные роли исполнили Мирослав Гай, Иванна Ильенко, Дмитрий Рыбалевский, Василий Кухарский, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Константин Войтенко, Сергей Романюк, Олег Примогенов и другие.

Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.

Премьера картины запланирована на 2020 год. Трейлер был опубликован еще в июне 2013-го. Съемки длились с февраля того же года до февраля 2018-го.

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