Кино. Вышел трейлер космического приключения Брэда Пита: видео

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Фильм "Ad Astra" выйдет в кинотеатрах с 20 сентября

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала трейлер фантастического фильма "К звездам" ("Ad Astra" - лат.) с Брэдом Питом в главной роли.

По сюжету, астронавт Рой МакБрайд (Брэд Питт) путешествует по внешним краям Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, которая угрожает выживанию Земли. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования и месту человечества в космосе.

Выход фильма запланирован на 20 сентября 2019-го.

Режиссер - Джеймс Грей.

В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд.

16 июля Государственное агентство Украины по вопросам кино подтвердило, что американская кабельная и спутниковая сеть HBO купила права на украинский фильм "История Лизы" Валерия Калмыкова

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Теги: кино, брэд пит, К звездам
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