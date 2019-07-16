Госкино подтвердило, что HBO купила права на украинский фильм

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Государственное агентство Украины по вопросам кино подтвердило, что американская кабельная и спутниковая сеть HBO купила права на украинский фильм "История Лизы" Валерия Калмыкова. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Соответствующий контракт с продюсером картины подписан, поэтому теперь все официально", - говорится в сообщении.

Фильм покажут с 1 мая 2020 года в Центральной Европе.

"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.

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