Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.07.2019, 15:30

Госкино подтвердило, что HBO купила права на украинский фильм

Госкино подтвердило, что HBO купила права на украинский фильм - Фото
Скриншот из видеозаписи

Компания уже подписала контракт с режиссером кинокартины "История Лизы"

Государственное агентство Украины по вопросам кино подтвердило, что американская кабельная и спутниковая сеть HBO купила права на украинский фильм "История Лизы" Валерия Калмыкова. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Соответствующий контракт с продюсером картины подписан, поэтому теперь все официально", - говорится в сообщении.

Фильм покажут с 1 мая 2020 года в Центральной Европе.

"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.

Читайте также: Канал 112 Украина не покажет пропагандистский фильм о Медведчуке

Отправить:
Распечатать:
Теги: hbo, кино, фильм, госкино, история лизы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 