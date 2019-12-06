Космос, гонки, серийный убийца. Три новых трейлера: видео

Стрим-сервис Netflix опубликовал финальный трейлер второго сезона сериала "Затерянные в космосе", в котором будет 10 эпизодов.



Этот ремейк американского шоу 1965 года – один из самых дорогих проектов компании.

Во втором сезоне сюжет снова будет строиться вокруг семьи Робинсонов. В 2046 году их корабль потерпел крушение на необитаемой планете. Они намерены вернуться к миссии, с которой прилетели, и воссоединиться с другими колонистами.

К своим ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Поузи и Игнасио Серричио. Шоураннер – по-прежнему Зак Эстрин.

Премьера нового сезона состоится на Netflix 24 декабря.

Читайте также: Названа самая популярная новинка года от HBO: видео

"Форсаж: Шпионы-гонщики"

Первый трейлер анимационного сериала "Форсаж: Шпионы-гонщики" представили компании DreamWorks TV и Netflix. Проект представляет собой спин-офф популярной франшизы об азартных гонщиках.

Главный герой шоу – Тони, двоюродный брат Доминика Торетто, которого вербует правительственное агентство. Тони и его друзья попытаются раскрыть могущественную преступную организацию, которая действует под прикрытием элитной гоночной лиги.

Сериал появится на Netflix 26 декабря.

Читайте также: "Мы должны быть сильными". Disney трейлер к фильму Мулан: видео

"Ты"

Опубликован дебютный тизер второго сезона драматического сериала с элементами триллера "Ты", который выходит на Netflix.

Проект основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес, рассказывающем о серийном убийце Джо Голдберге.

Во втором сезоне Голдберг (Пенн Бэджли), который работал менеджером в книжном магазине, переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Авторы шоу обещают, что продолжение получится более жестоким, кровавым и жутким.

Выход нового сезона сериала состоится на Netflix 26 декабря этого года.

Читайте также: Мистический детектив. Трейлер нового сериала HBO "Чужак": видео