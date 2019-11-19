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Актеры изображают на экране прямоходящих кошек без половых признаков, которые танцуют и поют

Несмотря на шквал критики, который обрушился на первый трейлер мюзикла "Кошки", кинокомпания Universal Pictures не внесла изменений в проект и выпустила новый ролик полнометражной адаптации одноименной бродвейской постановки Эндрю Ллойда Уэббера.

Основные детали, вызвавшие недоумение зрителей, никуда не делись: актеры изображают на экране прямоходящих кошек без половых признаков, которые танцуют и поют.

Жанр киноленты – эпический мюзикл. По мысли авторов, фильм переосмысливает мюзикл для нового поколения, с впечатляющим оформлением, включая разные арт-технологии и танцевальные стили – от балета до хип-хопа.

В ролях: Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Ян МакКеллан, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон. В "Кошках" также снялась балерина Королевского балета Франческа Хейворд.

Режиссер фильма – лауреат премии Оскар Том Хупер.

В прокат фильм выйдет к Рождеству – во второй половине декабря.

  • 12 ноября сообщалось, что создатели фильма "Соник в кино" значительно переработали дизайн главного героя и представили новый трейлер. Предыдущая версия была чрезмерно реалистичной и вызвала шквал негативных отзывов. После этого в фильм вернули Соника, похожего на себя из мультфильмов и видеоигр.

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Теги: мюзикл, кошки, трейлер
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