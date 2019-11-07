Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео

Трейлер фильма "Венди", в котором будет переосмыслена классическая история про Питера Пэна - мальчика, который не взрослеет, опубликован на Youtube-канале компании Fox Searchlight.

В описании к видео говорится, что главная героиня - девочка Венди - попадает на волшебный остров, где время остановилось и дети навсегда остались детьми. Ей, судя по всему, предстоит бороться, чтобы спасти от опасности взросления свою семью, свою свободу и радостный дух детства.

Режиссером фильма выступил Бен Зайтлин. Все главные роли сыграли юные и пока неизвестные актеры.

Планируется, что картина появится в кинотеатрах в феврале 2020 года.

5 ноября стало известно, когда стартуют съемки третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают".

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