Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Планируется, что картина появится в кинотеатрах в феврале 2020 года

Трейлер фильма "Венди", в котором будет переосмыслена классическая история про Питера Пэна - мальчика, который не взрослеет, опубликован на Youtube-канале компании Fox Searchlight.

В описании к видео говорится, что главная героиня - девочка Венди - попадает на волшебный остров, где время остановилось и дети навсегда остались детьми. Ей, судя по всему, предстоит бороться, чтобы спасти от опасности взросления свою семью, свою свободу и радостный дух детства. 

Режиссером фильма выступил Бен Зайтлин. Все главные роли сыграли юные и пока неизвестные актеры. 

Планируется, что картина появится в кинотеатрах в феврале 2020 года.

  • 5 ноября стало известно, когда стартуют съемки третьей части франшизы "Фантастические твари и где они обитают".

Читайте также: Ругали за рисование на уроках. Школьник оформил ресторан: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Питер Пен, Вэнди, кино, трейлер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Мнение Трудности экспорта: как не "сжечь" вложенные инвестиции
Взрыв Мерседеса в Киеве: стало известно, на кого покушался киллер
Взрыв Мерседеса в Киеве: стало известно, на кого покушался киллер
Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына
Продовольствие Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына
Популярное
фото/видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
Новый взгляд на Питера Пена. Вышел трейлер фильма "Вэнди": видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео
В Киеве неизвестные штурмовали общежитие, возникла драка: видео 15:46
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео
Bihus.info: Семочко может вернуть должность в разведке - видео 15:30
Появилось видео момента взрыва "Мерседеса" в Киеве
Появилось видео момента взрыва "Мерседеса" в Киеве 13:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 