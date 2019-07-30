Песня рэпера Lil Nas X побила рекорд Despacito: видео

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Песня Old Town Road продержалась в топе Billboard Hot 100 17 недель - впервые за все время существования чарта

Песня Old Town Road американского рэпера Lil Nas X побила рекорд Despacito в рейтинге Billboard Hot 100. Об этом сообщает Голос Америки.

Old Town Road продержалась в топе Billboard Hot 100 17 недель, что побило 60-летний рекорд.

Предыдущий рекорд в 16 недель принадлежал песне Мэрайи Кэри и Boyz II Men’s One Sweet Day 1995 г., а также Despacito в исполнении Луиза Фонса и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером (2017 г.)

В то же вреся, на YouTube композиция в стиле кантри рэп собрала 240 млн просмотров, а Despacito - 6,3 млрд.

5 июля американского исполнителя A$AP Rocky задержали в Стокгольме за драку. Президент США Дональд Трамп по просьбе Канье Уэста обратился к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за него. Однако Майерсу оставили прежнюю меру пресечения - содержании под стражей до заседания суда. Затем Трамп повторно обратился к Швеции с просьбой отпустить A$AP Rocky.

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Теги: видео, музыка, Lil Nas X
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