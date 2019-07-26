Музыка. Трамп снова призвал Швецию освободить A$AP Rocky

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп повторно обратился к Швеции с просьбой отпустить ранее задержанного за драку, американского рэпера A$AP Rocky. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Дайте A$AP Rocky свободу. Мы делаем так много для Швеции, а в ответ, кажется, не так много получаем. Швеция должна сосредоточиться на собственной настоящей проблеме с преступностью", - заявил американский президент.

Вчера стало известно, что Ракиму Майерсу (настоящее имя рэпера - ред.) оставили прежнюю меру пресечения - содержании под стражей до заседания суда.

Ранее Дональд Трамп уже обращался к премьер-министру Швеции Стефану Левену, предложив лично поручиться за американского исполнителя. Как сообщают американские СМИ, Трамп вмешался в ситуацию по просьбе Канье Уэста.

5 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Раким Майерс должен был выступить в Киеве 13 июля на AtlasWeekend, но организаторам фестиваля пришлось искать замену хедлайнеру. В итоге вместо него приехал американский рэпер A$AP Ferg.