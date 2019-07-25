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Музыка. A$AP Rocky оставили под стражей в Швеции

Музыка. A$AP Rocky оставили под стражей в Швеции - Фото
A$AP Rocky (фото - ЕРА)
25.07.2019, 12:33

Ранее ряд американских СМИ писали, что в освобождении рэпера участвуют президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные чиновники

Американскому рэперу A$AP Rocky, обвиняемому в нападении и причинении серьезных телесных повреждений, оставили прежнюю меру пресечения - содержании под стражей до заседания суда. Передает BBC

Как сообщает издательство, в шведской прокуратуре приняли решение выдвинуть обвинения против музыканта, даже несмотря на то, что ранее Раким Майерс (настоящее имя рэпера - ред.) назвал свои действия самообороной. Сторона обвинителя пришла к такому решению после более детального изучения всех видеоматериалов, доступных расследованию. 

"Стоит отметить, что я получил возможность изучить куда большее количество материалов, чем то, которое ранее было доступно в интернете", - сказал Даниель Сунесон из местной прокуратуры. 

Дата суда над американским рэпером остается неизвестной.

5 июля в Стокгольме за драку задержали американского исполнителя A$AP Rocky. Раким Майерс должен был выступить в Киеве 13 июля на AtlasWeekend, но организаторам фестиваля пришлось искать замену хедлайнеру. В итоге вместо него приехал американский рэпер A$AP Ferg. 

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