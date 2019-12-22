Полицейский пес попался на воровстве игрушек: видео

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Инцидент произошел в полицейском участке в американском городе Франклин

В полицейском участке в американском городе Франклин начали пропадать игрушки, которые полицейские собирали для благотворительной организации. Похитителем оказалась собака. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Полицейские начали подозревать, что вор затесался среди них, поскольку игрушки исчезали каждый день. Правоохранители заметили, что терапевтическая собака полиции, лабрадор по кличке Бен Франклин, проявляет интерес к игрушкам.

Бену дали игрушку, а он отнес ее под стол, куда складывал все игрушки. Полицейские записали это на видео.

Теперь его не пускают в комнату с игрушками, а предметы, которые он украл, заменят, поскольку "он их обслюнявил".

  • В октябре сообщалось, что ученые подсчитали, насколько собаки продлевают жизнь хозяевам.

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Теги: полицейский пес, бен франклин
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