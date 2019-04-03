После смерти рэпер Nipsey Hussle стал популярнее в 28 раз: видео

После роковой перестрелки в Лос-Анджелесе, в которой погиб 33-летний американский рэпер Эрмиас Асгедом, известный как Nipsey Hussle, продажи его музыки в США возросли почти в 28 раз. Об этом сообщает Billboard.

В воскресенье, 31 марта, сразу после известия о его гибели было продано 15000 копий сборников и треков Nipsey Hussle, что на 2776% чем днем ранее - только 1000. Его альбомы были распроданы тиражом в 2000 в день смерти.

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Самым продаваемым альбомом рэпера стал дебютный Victory Lap, самым продаваемым треком - выпущенный недавно сингл Racks in the Middle, записанный совместно с исполнителями Roddy Ricch и Hit-Boy (3000 загрузок).

Фото: EPA