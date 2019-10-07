"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео

Премьера четвертого сезона американского комедийного научно-фантастического мультсериала для взрослых "Рик и Морти" состоится 10 ноября 2019 года. Об этом сообщается в трейлере сериала, опубликованном на Youtube-канале Adult Swim.

Отмечается, что в день премьеры будут показаны пять эпизодов приключений гениального и безумного ученого-алкоголика Рика Санчеза и его среднестатистиского внука-подростка Морти.

Мультсериал "Рик и Морти" начался с хулиганской анимационной пародии на серию фильмов "Назад в будущее" в 2013 году. На данный момент вышло три сезона, в каждом из которых по 10 серий.

Выход четвертого сезона мульсериала был анонсирован в мае.

В мае прошлого года сообщалось, что телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти".

Читайте также: Кино. По мотивам Матрицы снимут два новых фильма