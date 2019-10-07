Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

10 ноября станут доступны пять новых эпизодов мультсериала

Премьера четвертого сезона американского комедийного научно-фантастического мультсериала для взрослых "Рик и Морти" состоится 10 ноября 2019 года. Об этом сообщается в трейлере сериала, опубликованном на Youtube-канале Adult Swim.

Отмечается, что в день премьеры будут показаны пять эпизодов приключений гениального и безумного ученого-алкоголика Рика Санчеза и его среднестатистиского внука-подростка Морти.

Мультсериал "Рик и Морти" начался с хулиганской анимационной пародии на серию фильмов "Назад в будущее" в 2013 году. На данный момент вышло три сезона, в каждом из которых по 10 серий.

Выход четвертого сезона мульсериала был анонсирован в мае.

В мае прошлого года сообщалось, что телеканал Cartoon Network заказал еще 70 серий мультипликационного сериала "Рик и Морти".

Читайте также: Кино. По мотивам Матрицы снимут два новых фильма

Отправить:
Распечатать:
Теги: рик и морти, мультсериал, мультфильм, кино
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Багамы: спустя месяц после урагана под завалом нашли живого щенка
Багамы: спустя месяц после урагана под завалом нашли живого щенка
Продовольствие Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта
Северный поток-2 нанесет удар по энергобезопасности Европы - США
ТЭК Северный поток-2 нанесет удар по энергобезопасности Европы - США
Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом
Экономика Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом
Популярное
фото/видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
"Рик и Морти" 4-й сезон. Появились дата премьеры и трейлер: видео
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото 15:55
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото 15:05
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео 14:27
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 