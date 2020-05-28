Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео

В деревне Сонниг, расположенной в британском графстве Беркшир, во время карантина, воссоздали знаменитое "министерство глупых походок". Об этом сообщает BBC.

Инициатором развлечения стал местный житель Джеймс Руффелл – поклонник культовой группы Монти Пайтон, придумавшей "министерство".

СПРАВКА. Монти Пайтон (Monty Python) – британская комик-группа, состоявшая из шести человек. Благодаря новаторскому, абсурдистскому юмору участники Монти Пайтон считаются одними из самых влиятельных комиков всех времен. Группа известна во многом благодаря телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Распалась в 1983 году.

Руффелл установил возле своего дома в Соннинге вывеску, которая информирует прохожих о том, что они попали под юрисдикцию Министерства глупых походок.

На подоконнике он поставил веб-камеру с датчиком движения и записывал реакцию людей. Жители Соннинга не остались равнодушны к затее.

СПРАВКА. Министерство глупых походок (The Ministry of Silly Walks) – скетч из 14-го эпизода "Летающего цирка Монти Пайтона". Чиновник несуществующего министерства, занимается распределением грантов, направленных на развитие и усовершенствование глупых походок. Он демонстрирует множество вариантов глупых походок, один нелепее другого. Посетитель, мистер Пьюти, желает получить грант на развитие собственной глупой походки, но она недостаточно глупа.

Оригинальная версия от Монти Пайтон:

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