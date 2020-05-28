Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео

В Великобритании во время карантина жители деревни Соннинг возродили "министерство глупых походок", придуманное в группе Монти Пайтон
В деревне Сонниг, расположенной в британском графстве Беркшир, во время карантина, воссоздали знаменитое "министерство глупых походок". Об этом сообщает BBC.
Инициатором развлечения стал местный житель Джеймс Руффелл – поклонник культовой группы Монти Пайтон, придумавшей "министерство".
СПРАВКА. Монти Пайтон (Monty Python) – британская комик-группа, состоявшая из шести человек. Благодаря новаторскому, абсурдистскому юмору участники Монти Пайтон считаются одними из самых влиятельных комиков всех времен. Группа известна во многом благодаря телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Распалась в 1983 году.
Руффелл установил возле своего дома в Соннинге вывеску, которая информирует прохожих о том, что они попали под юрисдикцию Министерства глупых походок.
На подоконнике он поставил веб-камеру с датчиком движения и записывал реакцию людей. Жители Соннинга не остались равнодушны к затее.
СПРАВКА. Министерство глупых походок (The Ministry of Silly Walks) – скетч из 14-го эпизода "Летающего цирка Монти Пайтона". Чиновник несуществующего министерства, занимается распределением грантов, направленных на развитие и усовершенствование глупых походок. Он демонстрирует множество вариантов глупых походок, один нелепее другого. Посетитель, мистер Пьюти, желает получить грант на развитие собственной глупой походки, но она недостаточно глупа.