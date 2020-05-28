Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Великобритании во время карантина жители деревни Соннинг возродили "министерство глупых походок", придуманное в группе Монти Пайтон

В деревне Сонниг, расположенной в британском графстве Беркшир, во время карантина, воссоздали знаменитое "министерство глупых походок". Об этом сообщает BBC.

Инициатором развлечения стал местный житель Джеймс Руффелл – поклонник культовой группы Монти Пайтон, придумавшей "министерство".

СПРАВКА. Монти Пайтон (Monty Python) – британская комик-группа, состоявшая из шести человек. Благодаря новаторскому, абсурдистскому юмору участники Монти Пайтон считаются одними из самых влиятельных комиков всех времен. Группа известна во многом благодаря телешоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Распалась в 1983 году.

Руффелл установил возле своего дома в Соннинге вывеску, которая информирует прохожих о том, что они попали под юрисдикцию Министерства глупых походок.

На подоконнике он поставил веб-камеру с датчиком движения и записывал реакцию людей. Жители Соннинга не остались равнодушны к затее.

СПРАВКА. Министерство глупых походок (The Ministry of Silly Walks) – скетч из 14-го эпизода "Летающего цирка Монти Пайтона". Чиновник несуществующего министерства, занимается распределением грантов, направленных на развитие и усовершенствование глупых походок. Он демонстрирует множество вариантов глупых походок, один нелепее другого. Посетитель, мистер Пьюти, желает получить грант на развитие собственной глупой походки, но она недостаточно глупа.

Оригинальная версия от Монти Пайтон:

Еще видео из Соннинга:

Читайте также: Илон Маск объяснил, как произносить необычное имя его сына – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: карантин, монти пайтон, Соннинг, министерство глупых походок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео
Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео
Ливень в Одессе. Такого количества осадков в мае не было более 50 лет - горсовет
Ливень в Одессе. Такого количества осадков в мае не было более 50 лет - горсовет
Украинская игра с Гитлером возмутила российские СМИ
Украинская игра с Гитлером возмутила российские СМИ
Мнение Испытание кризисом: каким должен быть новый лидер
Бизнес активно помогает Украине в борьбе с COVID-19. А что получает взамен?
Мнение Бизнес активно помогает Украине в борьбе с COVID-19. А что получает взамен?
"Письма счастья" водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали
Авто "Письма счастья" водителям начнут приходить в июне. В МВД разъяснили детали
Популярное
фото/видео
В Киеве открыли выставку инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес": фото
В Киеве открыли выставку инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес": фото
Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео
Шутки на карантине. В Британии возродили "министерство глупых походок": видео 18:06
Ливень в Одессе. Такого количества осадков в мае не было более 50 лет - горсовет
Ливень в Одессе. Такого количества осадков в мае не было более 50 лет - горсовет 17:20
Рекорд. Украинец пролетел на параплане из Киевской области в Николаевскую - фото
Рекорд. Украинец пролетел на параплане из Киевской области в Николаевскую - фото 14:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 