Спасти океан. Greenpeace сделал мультфильм о черепахах: видео

Защитники природы из Greenpeace выпустили мультфильм о семье черепах, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты океанов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фильм сделали в рамках новой программы по защите океанов, которую должны рассмотреть на саммите ООН.

В мультфильме показали, с какими трудностями могут столкнуться черепахи во время миграции, в частности – из-за загрязнения пластиком.

В видео говорится о том, что шесть из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения.

В озвучании ролика участвовали актеры Джим Картер, Оливия Колман, Дэвид Харбор, Джованна Ланселлотты, Хелен Миррен, Белла Рамзи и Ахира Шах.

14 января сообщалось, что в 2019 году температура океанов признана самой высокой за всю историю наблюдений и она продолжает повышаться.

В тот же день в ООН представили план по спасению природы на ближайшие 10 лет.

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