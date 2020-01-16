Спасти океан. Greenpeace сделал мультфильм о черепахах: видео

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Шесть из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения

Защитники природы из Greenpeace выпустили мультфильм о семье черепах, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты океанов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фильм сделали в рамках новой программы по защите океанов, которую должны рассмотреть на саммите ООН.

В мультфильме показали, с какими трудностями могут столкнуться черепахи во время миграции, в частности – из-за загрязнения пластиком.

В видео говорится о том, что шесть из семи видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения.

В озвучании ролика участвовали актеры Джим Картер, Оливия Колман, Дэвид Харбор, Джованна Ланселлотты, Хелен Миррен, Белла Рамзи и Ахира Шах.

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Теги: океан, greenpeace
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