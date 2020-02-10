В Колорадо запустили самый большой в мире фейерверк: видео

В США в Стимбот-Спрингс, штат Колорадо на городском ежегодном зимнем карнавале запустили самый большой в мире фейерверк. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ракета фейерверка весила около 1270 кг, что примерно равно весу автомобиля Toyota Corolla, а ее диаметр 1,58 метра.

Команда Steamboat Fireworks выпустила снаряд из 8-метровой стальной трубы, закопанной на Изумрудной горе рядом с городом. Выстрел запустил ракету со скоростью 480 км/ч, и она взорвалась на высоте около полутора километров над землей.

Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса присутствовал на фейерверке и вручил и соответствующий сертификат команде Steamboat Firework.

Прежний рекордный фейерверк был запущен в Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 году с 1085-килограммовым снарядом.

Читайте также: Рекорд. Украинец проехал 5 км по воде на мотоцикле: видео