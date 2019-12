В Мексике печатают дома на 3D-принтере – построят квартал: видео

В штате Табаско на юго-востоке Мексики некоммерческая благотворительная организация New Story совместно с Icon and Еchale строят квартал из 50 домов, созданных с помощью 3D-печати. Об этом сообщает New Atlas.

Эти дома дома предназначены для семей, которые живут в условиях крайней нищеты.

Сейчас в рамках проекта построены уже два дома. Получившие их семьи будут выплачивать ипотечный кредит с нулевым процентом в течение семи лет. Ежемесячная плата составит около $20 в месяц.

Стены домов возводятся с помощью 3D-принтера Icon Vulcan II, который слой за слоем выдавливает цемент из сопла. Один дом печатается за 24 часа. Крышу, двери и окна устанавливают строители.

Дома одноэтажные, в каждом по две спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Есть электричество и водопровод.

В New Story отмечают, что дома разработаны с соблюдением стандартных требований безопасности, учитывающих местные сейсмические условия.

Ожидается, что оставшиеся 48 домов будут заселены в 2020 году.

