Во Вьетнаме удалось заснять "исчезнувшее" животное: фото, видео

Исследователям удалось обнаружить и заснять на фото и видео вьетнамского оленька, которого не могли найти с конца XX века. Об этом сообщает Global Wildlife Conservation.

Животное заметили в южной части Вьетнама - его засняли при помощи фотоловушек. Это произошло еще в 2018 году, но сообщили о находке только сейчас. Ранее информация, свидетельствующая в пользу существования этого вида семейства оленьковых (Tragulus versicolor), датировалась 1990 годом.

Tragulus versicolor - это представитель семейства оленьковых, относящийся к роду азиатских оленьков. Впервые вьетнамский оленек был описан в начале ХХ века (его описали по четырем особям, найденным в 1910 году в южной части Вьетнама). Это животное небольшого размера и неприметного окраса - обнаружить вьетнамского оленька очень сложно.

Сейчас, как отмечают ученые, благодаря наблюдениям с помощью фотоловушек, вид может считать обнаруженным заново.

Наблюдения проводились с июля 2018 года, удалось получить 1 881 фотографию зверька, на 15-ти из 29-ти фотоловушек. Определить точную численность вьетнамских оленьков ученые пока не могут.

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